Украинские власти сообщили, что под Мариуполем произошла перестрелка между «кадыровцами» и военной комендатурой. Есть жертвы среди мирного населения 

В оккупированном селе Урзуф, которое находится примерно в 45 километрах от Мариуполя, произошла перестрелка между «кадыровцами» и представителями местной военной комендатуры. Об этом сообщается в телеграм-канале мариупольского городского совета.

По данным украинских властей, в результате перестрелки погибли по меньшей мере четверо военных. Кроме того, как сообщается, есть погибшие и раненые среди мирного населения.

В телеграм-канале мариупольского горсовета опубликовано видео, как утверждается, последствий перестрелки. На кадрах видны два расстрелянных автомобиля, в которых лежат два тела — один погибший был одет в военную форму. Рядом с автомобилями лежат два автомата. Сообщение о расстрелянных автомобилях также было опубликовано в паблике «Урзуф» во «ВКонтакте».

«Кадыровцев пустили на отдых в Урзуф, и у них возник конфликт с местной военной комендатурой. Начали погоны срывать друг другу и произошла перестрелка», — написал в своем телеграм-канале советник украинского мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

По его данным, кроме российских военных также погибли семеро местных жителей, в том числе две девочки-подростка. Российские власти не комментировали произошедшее.

Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.