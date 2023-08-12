Минобороны отчиталось о 20 сбитых дронах над аннексированным Крымом

В ночь на 12 августа российские военные сбили над аннексированным Крымом 20 дронов, отчитались в Минобороны.

В ведомстве сообщили, что 14 беспилотников были уничтожены средствами ПВО, еще шесть — подавлены средствами радиоэлектронной борьбы. Пострадавших и разрушений нет. Представители министерства назвали произошедшее «попыткой киевского режима осуществить террористическую атаку».

Ночью советник главы аннексированного Крыма Олег Крючков сообщал о работе средств ПВО над полуостровом. Также было перекрыто движение по Крымскому мосту, его снова открыли в начале третьего ночи.

Телеграм-канал «Крымский ветер» опубликовал кадры, на которых, как утверждается, показана ночная атака. По данным канала, они были сняты в поселке Новоозерное, где находится большая военная база хранения техники.

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