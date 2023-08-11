В Непале девочка-подросток умерла после того, как ее выгнали из дома во время менструации 

В Непале 16-летняя Анита Чанд умерла из-за запрещенной в стране практики чхаупади, пишет The Guardian.

Чхаупади — традиция, основанная на вере в то, что женщины и девушки нечисты и неприкасаемы во время менструации. Их выгоняют из дома и заставляют жить в специальных каменных хижинах без окон.

По данным издания, Чанд спала именно в такой хижине, когда ее укусила змея, после чего она умерла. Местная полиция заявила, что начала расследование. Родные Чанд утверждают, что у нее не было месячных, когда она умерла.

The Guardian отмечает, что это первый случай со смертельным исходом из-за практики чхаупади с 2019 года. Тогда в районе Байтади после трех ночей в хижине погибла 21-летняя Парвати Будха Рават. В том году она стала пятой жертвой этой традиции.

«После смерти Парвати мы разрушили более 7000 старинных хижин в этом районе», — рассказал изданию Пашупати Кунвар, который ведет кампанию против чхаупади уже четверть века.

Практику чхаупади запретили в Непале в 2005 году. Нарушителям грозит штраф в размере 20 долларов или тюремное заключение сроком до трех месяцев. The Guardian отмечает, что женщины и девочки, которые были вынуждены несколько дней в месяц проводить в хижинах, погибали и от нападений животных, и отравления дымом из-за костров, которые они разводили по ночам.

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