Российских офицеров впервые с начала войны в Украине будут судить за нарушение правил боевого дежурства из-за обстрела воинской части в Белгородской области

Второй Западный окружной военный суд рассмотрит уголовное дело о нарушении правил боевого дежурства из-за обстрела воинской части в Белгородской области. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Подполковника Анатолия Бондарева и майора Дмитрия Дмитракова обвиняют в том, что они не предотвратили обстрел ВСУ своей части в Белгородской области, в том числе склада боеприпасов. Это, как пишет издание, привело к том, что семеро военнослужащих погибли, а еще 43 получили ранения. Кроме того, тогда было уничтожено 15 единиц различной военной техники.

По данным «Коммерсанта», в основу расследования легли события, произошедшие 27 апреля 2022 года. Тогда в соцсетях появились фотографии и видео взрывов и пожаров в районе села Старая Нелидовка Белгородской области. Местный губернатор Вячеслав Гладков сообщал, что пожар произошел на складе боеприпасов.

«По докладу главного начальника МЧС по Белгородской области Сергея Потапова, пострадавших среди мирного населения нет», — написал он в своем телеграм-канале.

«Коммерсантъ» пишет, что скорее всего суд будет рассматривать это дело в закрытом режиме. Майора Дмитракова, по данным издания, арестовали и отправили в СИЗО Санкт-Петербурга. Был ли взят под стражу Бондарев — неизвестно.

Кроме того, издание отмечает, что дело против военнослужащих завели по части 2 статьи 340 УК РФ. В эту статью осенью 2022 года внесли поправки, согласно которым минимальный срок за такое нарушение — пять лет лишения свободы. Как пишет «Коммерсантъ», часть 2 этой статьи впервые применяется в следственно-судебной практике.

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