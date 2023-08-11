Российский офицер сбежал в Литву, высказался против войны и запросил политическое убежище

Лейтенант российской армии Иван Королев нелегально проник в Литву и попросил там политического убежища. Об этом сообщает Русская служба Би-би-си со ссылкой на самого Королева.

По данным издания, он смог добраться до Вильнюса, где на автовокзале был задержан оперативниками литовской погранслужбы. После задержания его вернули на пограничный КПП, где он провел следующие сутки и связался с корреспондентом Русской службы Би-би-си.

«3 августа я принял решение покинуть Российскую Федерацию в связи с тем, что не хотел принимать участие в кровопролитной войне, которую развязало мое государство. В данный момент я нахожусь в Республике Литва, где попросил политического убежища», — заявил Королев изданию.

Он также сообщил, что принимал участие в «спецоперации», но подчеркнул, что все это время находился на территории России. «На территории Украины я не был. Мы занимались обеспечением российских войск боеприпасами. Мы принимали боеприпасы со всей России, со всех частей, со всех арсеналов и распределяли их бригадам, частям непосредственно в Украину», — сказал Королев.

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