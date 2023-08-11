Москву снова атаковал беспилотник

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что над городом пролетел один беспилотник. Он был сбит силами ПВО.

«При падении обломков в районе Карамышевской набережной никто не пострадал. Серьезных разрушений нет. Экстренные службы работают на месте», — написал Собянин в своем телеграм-канале.

Ранее РИА «Новости» со ссылкой на очевидцев сообщило о взрыве в районе Карамышевской набережной на северо-западе столицы.

Телеграм-канал Baza также со ссылкой на очевидцев опубликовал кадры, на которых виден белый дым в районе Карамышевской набережной. Дрон, как утверждается, летел со стороны Истринского района Подмосковья.

Mash сообщил, что беспилотник летел вдоль русла Москвы-реки на высоте 150 метров. «После раздался звук взрыва. Предположительно, сработала ПВО», — пишет телеграм-канал. По данным Mash, БПЛА упал на территорию больницу имени Ворохобова. Канал 112 добавляет, что дрон рухнул в лесном массиве больницы. Никто не пострадал.

«Сегодня днем пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку беспилотным летательным аппаратом по объекту на территории Москвы. БПЛА был подавлен средствами радиоэлектронной борьбы и потерпел крушение в лесном массиве на западе города Москвы», — заявили в Минобороны. В военном ведомстве добавили, что пострадавших и разрушений нет.

«Внуково» не принимал некоторые рейсы с 9.40 до 10:50 утра, сообщает РИА «Новости», ссылаясь на пресс-службу аэропорта. Сейчас он работает в штатном режиме.

Обновлено в 11:42, добавлен комментарий Минобороны

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