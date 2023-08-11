Google начала отключать корпоративные сервисы находящимся под санкциями российским компаниям

Google начала блокировать корпоративные сервисы Google Workspace (корпоративная почта, документы, диск и другие) российским компаниям, которые попали под американские санкции. Об этом пишет газета «Коммерсантъ», ссылаясь на источники в двух крупных IT-компаниях.

По их словам, блокировки сервисов Google Workspace начались в ночь на 10 августа. Какие именно компании лишились доступа к сервисам собеседники издания не уточнили, сказав лишь, что они находятся под американскими санкциями.

«После блокировки сервисов сотрудники компании не могут зайти в корпоративную почту, воспользоваться электронным документооборотом через Google Docs, из-за чего есть риск финансовых и репутационных потерь, почти все важные документы и переписки остались в корпоративном хранилище Google»,— говорит один из собеседников газеты.

Другой источник издания отметил, что сейчас на американской площадке Google Workspace хранится около 30% всей корпоративной информации российских компаний.

«Многие организации до конца оттягивают переход на альтернативные рабочие пространства, например "Яндекса", надеясь, что Google заранее предупредит о блокировке», — сказал он.

По данным издания, компаниям, столкнувшимся с блокировками, пришло уведомление, в котором Google объясняет свои действия «спам-сообщениями» с корпоративных аккаунтов.

Источник «Коммерсанта» на IT-рынке убежден, что Google продолжит отключать свои сервисы для российских компаний, которые находятся под санкциями ЕС или США, «более того, американская компания может делать это без предупреждения, что не позволит компаниям сделать резервное копирование на альтернативные площадки».

После начала российского вторжения в Украину стало известно, что Google намерена ликвидировать свой российский филиал и вывезти за границу сотрудников, желающих продолжить работать на компанию.

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