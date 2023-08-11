Поддержать
Новости

Губернатор Белгородской области пообещал забрать дом у многодетной семьи, которая сдает его в аренду

14:35 • 11.08.2023

Жительница Белгородской области пожаловалась местному губернатору Вячеславу Гладкову на многодетную семью, которая получила от властей дом, а теперь сдает его в аренду. В ответ Гладков во время прямого эфира во «ВКонтакте» пообещал найти способ забрать этот дом обратно.

«Если многодетной семье дом не нужен, будем искать законный способ забрать его и передать другим», — заявил Гладков. Он отметил, что многим многодетным семьям в регионе приходится жить в «нечеловеческих условиях».

«Будут наказаны, вплоть до увольнения, те люди, которые предоставили жилье семье, которая в нем не нуждается. Будем вносить изменения в программу. Право на приватизацию не предоставим, пока не увидим, что дом заселен», — добавил он.

Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.

Поддержите тех, кому доверяете
«Холод» — свободное СМИ без цензуры.
Мы работаем благодаря вашей поддержке.
Для платежей с иностранных карт
Поддержать
Владельцы российских карт могут поддержать нас здесь.
Совершая пожертвование, вы принимаете оферту и политику конфиденциальности.
Платежные системы
Поддержать
Подпишитесь на рассылку
Поддержите тех, кому доверяете
«Холод» — свободное СМИ без цензуры. Мы работаем благодаря вашей поддержке.
Поддержать
«Холод» — свободное СМИ без цензуры. Мы работаем благодаря вашей поддержке.
Поддержите тех, кому доверяете
Поддержите работу «Холода»