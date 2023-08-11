Директора компании «Пиро-Росс» арестовали по делу о взрыве в Сергиевом Посаде. На суде он назвал произошедшее «диверсией» 

Сергиево-Посадский суд арестовал на два месяца технического директора компании «Пиро-Росс» Сергея Чанкаева по делу о взрыве в Сергиевом Посаде. Ему предъявили обвинение в нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, сообщает ТАСС.

Во время заседания по мере пресечения Чанкаев не признал вину. Он считает, что взрыв произошел из-за диверсии. Также он утверждает, что уже полгода не руководит «Пиро-Росс». После вынесения решения Чанкаева спросили, как он к нему относится. «С восторгом», — ответил он.

Во время заседания также выяснилось, что на складе «Пиро-Росс», хранилось около четырех тонн пороха, который поступил с оборонного завода для утилизации. В материалах дела, оглашенных в суде, говорилось, что, по версии следствия, причиной взрыва стало нарушение техники безопасности. Чанкаев утверждает, что у компании не было технических нарушений.

Власти говорят, что взрыв произошел на складе пиротехники компании «Пиро-Росс». Однако журналист Марк Крутов опубликовал спутниковые снимки компании Planet, на которых, как пишут «Важные истории», видно, что эпицентр взрыва пришелся на соседнее со складом здание, а помещение компании Чанкаева — не пострадало. Сам Чанкаев ранее заявлял, что взрыв произошел на складе металлических труб.

Взрыв в Сергиевом Посаде на территории Загорского оптико-механического завода

произошел утром 9 августа. Один человек погиб, еще 80 получили ранения. Кроме того, восемь человек до сих пор числятся пропавшими без вести.

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