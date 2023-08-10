Жена контрактника, воевавшего в Украине, до смерти заморила голодом младенца

В Волгограде Краснооктябрьский районный суд арестовал на два месяца жену контрактника, воевавшего в Украине, которая заморила голодом своего девятимесячного сына. Ей предъявили обвинение в убийстве.

По версии следствия, 3 августа Екатерина (ее фамилия не сообщается) оставила ребенка на полу в квартире и ушла из дома на несколько дней. Без еды и воды младенец умер.

«Уехала отдыхать, покормила его последний раз и все», — говорит Екатерина на видео, которое опубликовала объединенная пресс-служба судов Волгоградской области.

Как пишет местное издание V1, тело ребенка 7 августа обнаружила бабушка. А саму Екатерину в этот же день полицейские задержали на другом конце Волгограда.

МВД России по Волгоградской области опубликовало видео допроса Екатерины из машины, которое записали, вероятно, сразу же после ее задержания. На кадрах она говорит, что 3-го августа покормила ребенка «и вообще уехала на работу». На вопрос о том, появлялась ли она дома после этого, Екатерина ответила: «Мне не на чем было».

Во время заседания по мере пресечения журналисты спросили Екатерину, почему с ней случился нервный срыв. «Просто его (мужа) не было и помощи, считай, никакой не было», — ответила она.

На вопрос, чувствовала ли она себя брошенной, Екатерина лишь слегка кивнула. При этом она рассказала, что не ругалась с мужем. Супруг Екатерины, который служит по по контракту и воюет в Украине, как сообщается, вернулся домой.

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