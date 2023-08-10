«Яндекс» ведет переговоры о продаже своего израильского сервиса такси

Компания «Яндекс» ведет переговоры о продаже своего сервиса Yango Israel. Об этом со ссылкой на собственные источники пишет израильское издание Calcalist.

По его данным, намерение «Яндекса» продать компанию связано с требованием правительства России с 1 сентября предоставить ФСБ доступ к данным о поездках клиентов такси во всех странах присутствия сервиса. При этом представители «Яндекса» отрицают проведение переговоров о продаже.

Продажа Yango иностранной компании разорвет связи сервиса с Россией, а также может сделать его более конкурентноспособным на израильском рынке, утверждает Calcalist.

В Израиле под брендом Yango, помимо такси, работают сервис аренды самокатов Yango Wind, а также служба доставки Yango Deli.

В начале августа «Медуза», ссылаясь на результаты собственного расследования, написала, что с 1 сентября ФСБ получит круглосуточный доступ к данным о поездках клиентов сервиса такси «Яндекс Go» в России, а также всех зарубежных сервисов, принадлежащих «Яндексу».

В самом «Яндексе» утверждали, что это не так и «данные о поездках могут получить исключительно правоохранительные органы той страны, где поездка была совершена» и что после 1 сентября «эта логика не изменится».

Тем не менее после выхода расследования власти Финляндии и Норвегии выпустили официальный запрет на передачу в Россию данных клиентов зарубежного сервиса такси «Яндекса».

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