Силовики задержали технического директора фирмы, чей склад взорвался в Сергиевом Посаде

Сотрудники следственного комитета задержали технического директора фирмы «Пиро-Росс», чей склад накануне взорвался в Сергиевом Посаде. Соответствующее сообщение появилось в телеграм-канале ведомства.

В нем говорится, что задержанного подозревают в нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов (ст. 217 УК РФ). В СК также сообщили, что провели обыски в офисе компании и допросили ее руководство.

«Назначены взрывотехническая, физико-химическая, баллистическая, взрывотехнологическая экспертизы с целью установления причин возгорания, а также 60 судебно-медицинских экспертиз. В качестве свидетелей допрошены 34 человека, произведено 7 выемок. Кроме этого, следствию предстоит дать оценку законности нахождения пиротехники и ее составляющих в складском помещении на территории завода», — сообщили в СК.

Взрыв на складе компании «Пиро-Росс», расположенном на территории Загорского оптико-механического завода в Сергиевом Посаде, произошел 9 августа. В результате, по последним данным, один человек погиб, 60 получили ранения различной степени тяжести, а еще 12 пропали без вести.

Источники государственных информагентств в экстренных службах сообщали, что причиной взрыва стало нарушение технологического процесса. В то же время некоторые СМИ писали, что взрыв мог стать следствием атаки беспилотника.

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