Главные новости минувшей ночи 

Власти сообщили о двух беспилотниках, сбитых на подлете к Москве

Силы ПВО сбили два ударных беспилотника, летевших к Москве. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. По его словам, это произошло около 4 часов утра. Один дрон был уничтожен в Калужской области, а второй в районе ЦКАД. Сообщения об отбитой атаке также подтвердили в российском Минобороны. «В целях обеспечения дополнительных мер безопасности полетов» столичные аэропорты Внуково и Домодедово на несколько часов прекратили прием и отправку рейсов. Очевидцы также сообщили о взрывах и пожаре в подмосковном городе Домодедово.

Больше десяти беспилотников пытались атаковать аннексированный Севастополь

Об этом сообщили в российском Минобороны. По данным ведомства, в атаке принимали участие 11 дронов. «Вблизи города Севастополь дежурными средствами ПВО были поражены 2 БПЛА, еще 9 подавлены средствами радиоэлектронной борьбы и, не достигнув цели, потерпели крушение в акватории Черного моря», — говорится в сообщении. В Минобороны случившееся назвали «террористической атакой» и уточнили, что жертв и разрушений нет.

Количество пропавших без вести после взрыва в Сергиевом Посаде выросло до девяти человек

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы. Накануне в Сергиевом Посаде на складе пиротехники, расположенном на территории Загорского оптико-механического завода произошел мощный взрыв. По последним данным, в результате погибла женщина, а еще 60 человек получили ранения различной степени тяжести. Взрывом был полностью уничтожен склад площадью 1600 квадратных метров, а также повреждены 38 жилых домов, здания школы и спортивного комплекса «Луч». Источники государственных информагентств сообщали, что причиной взрыва стало нарушение технологического процесса.

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