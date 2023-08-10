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Машинисты московского метро массово уходят на больничные из-за переработок

16:30 • 10.08.2023

Десятки машинистов поездов московского метро ушли на больничные из-за чрезмерных переработок. Об этом на своей странице во «ВКонтакте» сообщил независимый профсоюз работников метрополитена.

«Машинисты массово вышли на больничный. Организм работников перестал выдерживать частые переработки. Работники жаловались на низкую заработную плату и что начальство нарушает условия отдыха», — говорится в сообщении.

По данным профсоюза, на больничном находится по меньшей мере 37 человек, в частности, работающих в депо «Сокол».

Там также напомнили, что на днях чрезмерные переработки привели к гибели сотрудника метрополитена. «Погиб 28-летний начальник ПЧ-11. Человек перерабатывал третьи сутки подряд — буквально уснул на ходу и упал на рельсы. Смертельный исход», — сообщили в профсоюзе.

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