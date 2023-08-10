Жители Махачкалы перекрыли дорогу в знак протеста против отключения электричества

Вечером 9 августа жители Махачкалы вышли на акцию протеста в связи с перебоями с электроснабжением. Они перекрыли движение по улице Магомеда Гаджиева. Об этом сообщает издание «Кавказский узел».

Протестующие говорили, что в их домах уже три дня нет света, и обвинили власти в бездействии. По данным издания, за сутки в Махачкале из-за аномальной жары сгорели четыре электроподстанции.

Акцию протеста прокомментировал глава Дагестана Сергей Меликов. «Каждое лето испытывает наши сети на прочность и, признаем честно, они этого испытания пока не выдерживают. Череда жарких дней снова привела к веерным отключениям и авариям. Много дагестанских семей остались без света, и какими бы объективными ни были причины, людям от этого не легче», — написал он утром 10 августа в своем телеграм-канале.

Перебои с электроснабжением Меликов объяснил тем, что «проблемы в нашей республике слишком долго не решались системно», и призвал жителей республики не ждать «быстрых результатов».

При этом он пообещал пресекать протестные акции, подобные этой. «Такие „формы диалога“ только добавят нам проблем, давая почву нашим недоброжелателям сыграть на проблемах людей в своих нечестных целях, поэтому в дальнейшем они будут пресекаться по всем нормам закона», — написал он.

Как сообщило управление МЧС по Дагестану, 9–10 августа температура в республике достигала 43 градусов.

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