Глава ВТБ Андрей Костин в 2020 году зарабатывал по миллиарду рублей в месяц — «Важные истории» 

Руководитель банка ВТБ Андрей Костин в 2020 году заработал 11,4 миллиарда рублей — это примерно по миллиарду рублей в месяц. Об этом пишут «Важные истории», ссылаясь на данные утекшей налоговой базы.

Журналисты издания выяснили, что два миллиона рублей Костин получил от Объединенной зерновой компании. Всемирный банк реконструкции и развития, а также «Роснефть», где он владеет 0,001% уставного капитала, заплатили ему еще по миллиону.

«Остальные деньги Костину достались от госбанка ВТБ, которым он руководит с 2002 года. Кроме того, на 2019 год Андрей Костин был миноритарием ВТБ: он владел 0,00183% обыкновенных акций банка», — пишет «Важные истории».

Журналистам издания не удалось выяснить за что конкретно Костин получил эти деньги. В слитой в интернет налоговой базе не указывается была ли это зарплата, дивиденды, бонусы или что-то еще.

Костин регулярно попадал в рейтинг самых дорогих топ-менеджеров России по версии Forbes, который публиковался с 2012 по 2017 годы. В 2014 году он занял первое место с доходом в 37 миллионов долларов — это около полутора миллиардов рублей. Тогда Костин в интервью немецкой газете Handelsblatt назвал эту оценку журналистов «полной чушью». Он утверждал, что в 2013 году получил всего 200 миллионов рублей, а в 2014 году — 240 миллионов.

«Важные истории» отмечают, что доход Костина за 2020 год делает его «лидером проходящей за счет российского бюджета зарплатной гонки топ-менеджеров». Например, глава «Роснефти» Игорь Сечин, по данным ФБК, за 2020 год заработал всего 3,3 миллиарда рублей.

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