Генпрокуратура признала Conflict Intelligence Team «нежелательной» организацией 

Генеральная прокуратура признала «нежелательной» организацией Conflict Intelligence Team («Сетевое объединение журналистов-расследователей»). Об этом сообщается на сайте ведомства.

«Электронную платформу, которая первоначально называлась War in Ukraine, создал скрывающийся за границей от уголовного преследования гражданин России Руслан Карпук совместно с участниками запрещенной экстремистской организации «ФБК», являющимися резидентами иностранных государств и также проживающими за рубежом», — говорится в сообщении.

Генпрокуратура называет расследователей «псевдожурналистами», а их основной целью, по мнению ведомства, «является сбор и опубликование информации о Вооруженных Силах Российской Федерации, в том числе персональных данных российских военнослужащих, используемой в дальнейшем для дискредитации».

Conflict Intelligence Team (CIT) — независимая группа журналистов, которые по открытым источникам собирают информацию о действиях российских военных во время вооруженных конфликтов. Она была образована в 2014 году. С начала полномасштабного российского вторжения в Украину CIT ежедневно публикует сводки о ситуации на фронте.

Против основателя CIT Руслана Левиева (настоящая фамилия Карпук) вскоре после начала войны в Украине возбудили уголовное дело о военных «фейках», а в мае 2022 года Басманный суд Москвы его заочно арестовал. Кроме того, тогда во время заседания выяснилось, что уголовное дело также завели против журналиста и блогера Майкла Наки.

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