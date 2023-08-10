Норвежский футболист, выступавший в российском чемпионате, покинул Россию из-за атак беспилотников на «Москва-сити»

Норвежский футболист Матиас Норманн, выступавший за «Ростов», а затем на правах аренды игравший в московском «Динамо», разорвал контракт с российскими клубами и покинул Россию. Причиной такого решения стали атаки беспилотников на «Москва-Сити» 30 июля и 1 августа. Об этом газете «Спорт-Экспресс» сообщил гендиректор «Динамо» Павел Пивоваров.

«Норманн направил в клубы „Ростов“ и „Динамо“ заявление о расторжении контракта. Он уехал из страны в связи с ситуацией с дронами в „Москва-Сити“. Он, ссылаясь на эти обстоятельства, уехал из страны якобы в целях безопасности. Мы не согласны с его позицией, вместе с „Ростовом“ будем обращаться в арбитражный суд», — сказал он.

Пивоваров отметил, что Норманн действительно жил рядом с «Москва-Сити», но это был его личный выбор, а руководство клуба предлагало ему просто переехать.

По мнению Пивоварова, Норманн использовал ситуацию с атаками дронов на «Москва-Сити» как предлог для того, чтобы разорвать контракт и уйти из клуба, не заплатив полагающихся отступных. При этом Пивоваров уточнил, что контракт Норманна с «Динамо» заканчивался уже на следующей неделе.

Матиас Норманн перешел в «Ростов» в 2019 году, став одним из лучших игроков сезона по версии Российского футбольного союза. В 2021–2022 годах он выступал на правах аренды в английском «Норвич Сити».

После начала российского вторжения в Украину Норманн говорил, что не хочет возвращаться в Россию, но в сентябре 2022 года перешел в «Динамо» на правах годичной аренды с правом выкупа. Как сообщалось, из-за этого решения национальная сборная Норвегии не стала приглашать Норманна в свой состав.

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