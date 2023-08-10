В Эквадоре застрелили кандидата в президенты страны

В Эквадоре в результате покушения погиб кандидат в президенты страны Фернандо Вильявисенсио. Об этом сообщает местное издание El Universo.

По его данным, неизвестный трижды выстрелил в голову Вильявисенсио, когда тот садился в машину после предвыборной встречи с избирателями в столице Эквадора городе Кито.

Как сообщили в Генеральной прокуратуре страны, в результате нападения были ранены еще девять человек, среди которых кандидат в депутаты Гизелла Молина и двое полицейских.

Нападавший был ранен ответным огнем и скончался в больнице. По подозрению в причастности к покушению местные правоохранители задержали шесть человек.

Ранее Вильявисенсио, который известен как активный борец с коррупцией, сообщал о поступающих ему угрозах, в связи с чем ему была предоставлена государственная охрана.

Досрочные президентские и парламентские выборы в Эквадоре назначены на 20 августа.

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