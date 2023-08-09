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Сотрудницу дочерней компании «Роснефти» уволили из-за антивоенных сторис. На нее донесли коллеги

15:23 • 09.08.2023

В Красноярске сотрудницу юридического отдела компании «РН-Ванкор» Елену Гегию уволили из-за антивоенных публикаций в инстаграме. Об этом она рассказала изданию «Сибирь. Реалии». По словам Гегии, она заключила с компанией соглашение о расторжении трудового договора, хотя «фактически это было сделано по настоянию работодателя». 

Гегия опубликовала антивоенные сторис в инстаграме 21 апреля 2023 года. По ее словам, на это обратили внимание сотрудники экономической безопасности «РН-Ванкор». Они посчитали публикации «дискредитацией» армии и написали донос в полицию. 

6 июля Советский районный суд Красноярске оштрафовал Гегию на 30 тысяч рублей по статье о «дискредитации» армии (часть 1 статьи 20.3.3 КоАП). При этом, судя по картотеке дел, суд дважды возвращал полиции административный протокол, составленный на Гегию. 

В постановлении говорится, что один из сотрудников «РН-Ванкор» систематически проверяет соцсети сотрудников компании «с целью выявления административных правонарушений». 24 апреля он выборочно проводил мониторинг соцсетей и наткнулся на страницу Гегии. Там он обнаружил публикации с «антироссийской позицией». Он рассказал об этом начальнику службы безопасности, после чего было принято решение о передаче этой информации в полицию. О содержании постов Елены Гегии не сообщается.

«РН-Ванкор» — это дочерняя компания «Роснефти», которая занимается проектом «Восток Ойл» в Ямало-Ненецком автономном округе.    

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