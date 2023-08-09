Российская армия нанесла ракетный удар по городу Запорожье. Снаряд попал в жилой квартал, в результате погибли три человека, сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

По данным секретаря городского совета Запорожья Анатолия Куртева, в результате атаки также пострадали еще семь человек. Он написал, что в пяти многоэтажках и трех учебных заведениях города выбило стекла.

Кроме того, в Шевченковском районе разрушен храм и несколько торговых точек, сообщил глава Запорожской областной военной администрации Юрий Малашко.

Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.