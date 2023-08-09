При обстреле поселка Горьковский в Белгородской области погиб один человек, еще четверо пострадали. Об этом сообщил местный губернатор Вячеслав Гладков. По его словам, пять снарядов разорвались в центре поселка рядом со школой.

Гладков написал, что погибший — мужчина, у которого были осколочные ранения, не совместимые с жизнью. Еще у троих мужчин — осколочные ранения нижних конечностей, у женщины — контузия. Бригады скорой помощи доставляют их в больницу.

Губернатор обвинил в обстреле ВСУ.

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