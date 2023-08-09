Московскую область атаковали беспилотники

В ночь на 9 августа Московскую область атаковали два беспилотника. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Была попытка пролёта на город двух боевых беспилотников. Оба сбиты ПВО. Один в районе Домодедово, второй в районе Минского шоссе», — написал он в своем телеграм-канале. Собянин добавил, что на месте падения дронов работают экстренные службы.

Информацию об атаке беспилотников также подтвердили в Минобороны. «Сегодня ночью над территорией Московской области пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку беспилотными летательными аппаратами. Средствами ПВО уничтожены два БПЛА. В результате пресеченной террористической атаки пострадавших и разрушений нет», — говорится в сообщении ведомства.

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