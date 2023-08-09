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В аннексированном Крыму ФСБ задержала подозреваемого в подрыве газопровода

10:59 • 09.08.2023

ФСБ отчиталась о задержании в аннексированном Крыму подозреваемого в подрыве газопровода в июне 2023 года. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на спецслужбу.

Там утверждают, что задержанный гражданин России 1980 года рождения был завербован украинскими спецслужбами в Павлограде Днепропетровской области в июне 2022 года. После этого он якобы прошел подготовку и направился в аннексированный Крым, где 23 июня 2023 года подорвал газопровод в поселке Кореиз.

Как сообщается, после задержания силовики изъяли из гаража мужчины два килограмма взрывчатки иностранного производства, два электродетонатора военного назначения, два электровоспламенителя, а также самодельный кумулятивный заряд. Против задержанного возбудили уголовные дела о теракте и незаконном обороте взрывчатки. 

По данным РИА «Новости», мужчина признался в сотрудничестве с украинскими спецслужбами, сообщив, что был завербован с помощью угроз.

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