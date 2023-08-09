В Забайкальском крае на детской площадке установят мемориальную доску погибшему участнику войны с Украиной

В городе Борзя в Забайкальском крае на детской площадке установят мемориальную доску в память о погибшем на войне в Украине местном жителе Василии Лопатине. Об этом сообщает «Новая вкладка».

По данным издания, Лопатин служил по контракту в танковой части в Борзе с 2015 года. Ранее он принимал участие в боевых действиях в Сирии, а в марте 2022 года погиб в Украине.

Портал «Чита.ру» уточняет, что Лопатин служил в батальоне разведки в звании прапорщика.

В июне 2023 года семья Лопатина вместе с другими жителями города создали территориальное общественное управление, чтобы достроить детскую площадку, на которой погибший еще до войны установил несколько турников.

30 июня на встрече жителей Борзи с губернатором Забайкальского края Александром Осиповым последний пообещал выделить на строительство этой детской площадки миллион рублей. После завершения работ там планируют установить мемориальную доску в память о Лопатине.

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