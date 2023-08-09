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Патологоанатома из Кемерова приговорили к 17,5 годам колонии за «диверсию» на ЛЭП

22:04 • 09.08.2023

1-й Восточный окружной военный суд Кемерова приговорил 41-летнего врача-патологоанатома Александра Червова к 17,5 годам лишения свободы по делу о повреждении ЛЭП. Об этом сообщил анонимный телеграм-канал «Кузбасс без экстремизма», который связывают с силовиками. Сейчас пост удален.  

Приговор Червову вынесли еще 4 августа, на карточку дела на сайте суда обратило внимание издание «Сибирь.Реалии». Врача признали виновным в подготовке к теракту (часть 1 статьи 205 УК с применением части 1 статьи 30 УК), и по трем эпизодам «диверсии» (статья 281 УК).  

По версии следствия, Червов три раза повреждал опоры и крепления линии электропередач в Заводском районе Кемерова. «Во время совершения преступлений кемеровчанин использовал приемы конспирации, передвигался на велосипеде и старался не оставлять следов. В ходе обыска у Червова были обнаружены канистры с зажигательной смесью, бутылки с “коктейлем Молотова”, селитра, противогазы, а также карты Кузбасса и Украины», — писал «Кузбасс без экстремизма» (фото поста публикует «Сибирь.Реалии»). 

О задержании Червова стало известно в мае 2022 года. РИА «Новости» называло его «сторонником украинских нацистов».      

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