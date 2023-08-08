Вице-спикер Госдумы, депутат от партии «Новые люди» Владислав Даванков внес на рассмотрение законопроект, в котором предлагается запретить привлекать россиян к административной ответственности за старые посты в соцсетях. Об этом сообщает РБК со ссылкой на текст документа.

Даванков предлагает исчислять сроки давности с момента публикации поста в интернете, а не обнаружения его силовиками. «В результате принятия законопроекта срок давности привлечения к административной ответственности будет исчисляться 60 или 90 днями по аналогии с большинством нарушений, совершенных не в интернете. То есть гражданина нельзя будет привлечь к административной ответственности за активность в соцсетях, которую он совершил за пределами установленного срока давности», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Также Даванков предлагает не считать публикацию поста в интернете длящимся правонарушением. «Текущее законодательство позволяет привлекать к административной ответственности граждан за сообщения, опубликованные пять или десять лет назад в интернете, о которых они могли забыть. При этом такое положение дел является несправедливым, поскольку, например, срок давности привлечения по статье КоАП РФ 5.61 «Оскорбление» составляет 90 дней, если правонарушение совершено не в интернете, — сказал депутат.

По его словам, люди могут забывать про старые посты и менять точку зрения с момента публикации.

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