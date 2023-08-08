За время войны в Украине с крупнейшего российского склада под Улан-Удэ, где хранятся советские танки, вывезли почти половину всей техники. Об этом сообщает The Moscow Times со ссылкой на данные Google Earth.

Издание называет базу советской бронетехники «Вагжаново» в Бурятии крупнейшей в России. Она находится недалеко от Улан-Удэ, ее площадь — около 11 квадратных километров. В сентябре 2022 года на этой базе под открытым небом хранилось 3840 единиц бронетехники, выяснили журналисты The Moscow Times на основе снимков Google Earth. К маю 2023-го там осталось около 2270 единиц техники. Таким образом, за это время оттуда было вывезено 40,8% бронетехники, подсчитали в издании. При этом большую часть вывезли после объявления мобилизации в конце прошлого года.

Техника в «Вагжаново» хранится преимущественно под открытым небом, пишет The Moscow Times. Изучив спутниковые снимки за ноябрь 2022 года, журналисты пришли к выводу, что примерно половина техники уже тогда была без башен и имела другие видимые из космоса повреждения.

Также сотрудники издания нашли в соцсетях бывших военнослужащих этой базы, которые публиковали фотографии танков из «Вагжаново». Опрошенные журналистами военные эксперты сказали, что это танки Т-62, которые выпускали в СССР с 1962 по 1975 год.

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