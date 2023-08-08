Международное информационное агентство «Россия сегодня», которое возглавляют Маргарита Симоньян и Дмитрий Киселев, подало заявку на регистрацию бренда «Эхо Москвы». Об этом сообщили Sota и ТАСС со ссылкой на данные реестра заявок на регистрацию товарного знака.

Название и логотип нового бренда идентичны ранее ликвидированной радиостанции, которую возглавлял Алексей Венедиктов. По данным Sota, среди видов деятельности, для которых МИА «Россия сегодня» регистрирует новый бренд, предполагается как производство медийного контента, так и прокат снаряжения для подводного погружения и контроль за нефтяными скважинами.

Главред закрытой радиостанции Алексей Венедиктов заявил изданию, что бренд «Эхо Москвы» «принадлежит ЗАО “Эхо Москвы”, которое существует и где миноритарии контролируют 33,5%».

В своем телеграм-канале Венедиктов написал: «Это как переписывание учебника истории, “укрепляют прошлое”. В такой же логике. И это пройдет».

«Эхо Москвы» было заблокировано, а затем закрыто в марте 2022 года. Как отчитывались в Генпрокуратуре, радиостанция «систематически размещала» информацию «с призывами к экстремистской деятельности и насилию», а также «заведомо ложные сведения» о войне в Украине.

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