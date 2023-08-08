Генпрокуратура предупредила, что будет расценивать поджоги военкоматов как теракты или диверсии 

Генеральная прокуратура сообщила, что будет расценивать поджоги военных комиссариатов как террористические акты или диверсии. В ведомстве утверждают, что эти преступления граждане России совершают по инструкциям украинских телефонных мошенников.

«Все эти преступления совершены гражданами Российской Федерации по так называемым “указаниям”, поступившим им по телефону с территории Украины. Установлено, что звонки носили массовый характер и по времени совпадали с датами успешного продвижения Вооруженных Сил Российской Федерации в зоне проведения специальной военной операции», — говорится в сообщении Генпрокуратуры.

Так, по данным ведомства, мошенники представлялись полицейскими или сотрудниками банков, а затем склоняли граждан к поджогом под разными предлогами. Одним они говорили о подозрительных операциях с их банковскими счетами и убеждали помочь силовикам задержать злоумышленников, кинув в здание, где они якобы находятся «коктейль Молотова», другим — предлагали вернуть деньги в обмен на поджог. В Генпрокуратуре уточнили, что большинство жертв телефонных мошенников — это пенсионеры.

С 29 июля известно как минимум о 30 попытках поджогов военных комиссариатов в разных городах России. Так, руководитель партии и думской фракции «Справедливая Россия – За правду» Сергей Миронов в официальном письме министру обороны Сергею Шойгу сообщил, что только 1 и 2 августа в России было совершено 25 попыток поджогов военкоматов. Он утверждает, что украинские колл-центры якобы заключили контракты с военной разведкой Украины «на проведение информационных диверсий» против России.

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