Владимир Путин по рекомендации Минфина и МИДа приостановил соглашения об избежании двойного налогообложения с США, странами ЕС, Японией, Южной Кореей, Великобританией, Сингапуром и другими государствами. Всего в документе перечислены 38 стран.

В указе говорится, что такое решение принято «исходя из необходимости принятия безотлагательных мер в связи с совершением» некоторыми иностранными странами «недружественных действий» в отношении России.

Теперь, если человек работает на российскую компанию или сдает свою квартиру в России, при этом находясь в «недружественной» стране (и стал в ней налоговым резидентом), то он должен будет заплатить не только 13% или 15% от заработанного в России, но и подоходный налог в той стране, где он живет. При этом в договоре с каждой страной могут быть прописаны особые условия, также итоговая ставка зависит от конкретной ситуации.

Более того, до конца 2023 года, пока не начал действовать новый закон о налогах для релокантов, доходы тех, кто работает по трудовому договору на российскую компанию, а живет не в России, должны облагаться налогом по ставке 30% (если удаленка не прописана в трудовом договоре). Теперь такие люди не смогут показать налоговикам в стране пребывания уплаченный в России налог – придется платить еще раз.

Если человек владеет ценными бумагами за рубежом и получает по ним дивиденды, купоны и прибыль от торговли ими, то ему также придется платить налог дважды. Приостанавливается также действие многих льгот: например, по соглашению между Россией и США инвестор мог в общей сложности платить 13% налога на дивиденды от американских акций (10% в США и 3% в России). Теперь же придется отдать 30% в США и 13-15% в России.

Те, кто живет в России, а работают на иностранные компании удаленно или сдают свою зарубежную недвижимость, также будут платить больше. До сих пор подоходный налог, уплаченный за рубежом, можно было зачесть при уплате российского налога. Приостановка действия соглашений лишает людей такой возможности.

Проблемы также начнутся у компаний — как российских с представительствами в «недружественных» странах, так и наоборот. Как писал Bell, налоговая нагрузка на них может вырасти на 15-40%.

В марте 2023 года Минфин и МИД выступили с рекомендацией приостановить действие соглашений об избежании двойного налогообложения с «недружественными» странами.

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