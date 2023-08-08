Достоевский стал самым издаваемым автором в России

По итогам первого полугодия 2023 года самым издаваемым автором в России стал Федор Достоевский. Об этом говорится в статистике Российской книжной палаты.

На втором месте после Достоевского — Агата Кристи, на третьем — Анна Джейн (российская писательница Анна Потапкина). В топ-10 также вошли Эрих Мария Ремарк, Лев Толстой, Стивен Кинг, Михаил Булгаков и Джейн Остин. 11-место занял Джордж Оруэлл.

Как пишет «Коммерсантъ», в рейтинг впервые попал автор саги «Ведьмак» — польский писатель Анджей Сапковский, а также автор детективов о Шерлоке Холмсе Артур Конан Дойль.

В то же время Джоан Роулинг покинула список самых издаваемых авторов в сегменте детской литературы. Лидером детского рейтинга стал Корней Чуковский.

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