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Достоевский стал самым издаваемым автором в России

19:49 • 08.08.2023

По итогам первого полугодия 2023 года самым издаваемым автором в России стал Федор Достоевский. Об этом говорится в статистике Российской книжной палаты. 

На втором месте после Достоевского — Агата Кристи, на третьем — Анна Джейн (российская писательница Анна Потапкина). В топ-10 также вошли Эрих Мария Ремарк, Лев Толстой, Стивен Кинг, Михаил Булгаков и Джейн Остин. 11-место занял Джордж Оруэлл. 

Как пишет «Коммерсантъ», в рейтинг впервые попал автор саги «Ведьмак» — польский писатель Анджей Сапковский, а также автор детективов о Шерлоке Холмсе Артур Конан Дойль. 

В то же время Джоан Роулинг покинула список самых издаваемых авторов в сегменте детской литературы. Лидером детского рейтинга стал Корней Чуковский. 

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