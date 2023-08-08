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Число погибших после российского удара по Покровску выросло до семи человек 

08:34 • 08.08.2023

В результате российского удара по жилому дому в Покровке Донецкой области семь человек погибли, еще не менее 67 местных жителей пострадали. Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко. 

«Среди погибших — пять гражданских, один работник ГСЧС, один – военный. Среди раненых — 29 гражданских (в том числе двое детей 2006 и 2012 года рождения), 29 сотрудников полиции, семь сотрудников ГСЧС и двое военных», — написал он. 

Вечером 7 августа российские войска с разницей в полчаса дважды ударили по центру украинского Покровска. По данным Кириленко, удары нанесли ракетами «Искандер». 

«Разрушили и повредили многоэтажки, частные дома, административные дома, заведения питания, гостиницу», — добавил Кириленко. 

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