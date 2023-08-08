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Баптистского пастора обвинили в распространении военных «фейков» 

15:59 • 08.08.2023

Против пастора и бывшего председателя Российского союза Евангельских христиан-баптистов 71-летнего Юрия Сипко возбудили уголовное дело по статье о распространении военных «фейков». Об этом сообщили в московском управлении Следственного комитета. 

По версии следствия, в марте 2022 года Сипко опубликовал видеоролик, в котором, «согласно психолого-лингвистическому исследованию, содержится заведомо ложная информация о действиях Вооруженных сил Российской Федерации против мирного населения Украины». О каком именно ролике идет речь, СК не сообщает. 

«Противоправная деятельность мужчины была выявлена и пресечена в ходе совместной работы следователей столичного Следственного комитета и сотрудников Центра по противодействию экстремизма ГУПЭ МВД России», — говорится в сообщении силовиков. 

По данным «ОВД-Инфо», в квартире Сипко прошел обыск, после которого его сына увезли на допрос в качестве свидетеля. Его позже отпустили с подпиской о неразглашении. По информации правозащитного проекта, сам Сипко некоторое время назад уехал из России. 

Дочь Сипко Юлия рассказала «ОВД-Инфо», что ее отец «придерживается антивоенных взглядов, высказывался против войны в Украине и аннексии Крыма».

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