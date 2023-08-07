Военных в Иркутске и Новосибирске приговорили к реальным срокам за оставление воинской части

Рядовых из Иркутской и Новосибирской областей приговорили к реальным срокам по делам об оставлении воинской части. Соответствующие сообщения появились в телеграм-каналах судов.

Так, Иркутский гарнизонный военный суд 3 августа приговорил рядового Егора Мисайлова к пяти годам колонии общего режима, признав его виновным в самовольном оставлении места службы на срок свыше одного месяца в период мобилизации.

По версии следствия, Мисайлов «желая отдохнуть от исполнения обязанностей», не явился в воинскую часть 17 октября прошлого года и уехал в Иркутскую область. Его задержали 11 мая 2023 года.

В свою очередь, Новосибирский гарнизонный военный суд по той же статье приговорил рядового Алексея Кривду к пяти годам и одному месяцу колонии общего режима.

Как утверждало обвинение, Кривда не явился в воинскую часть 27 декабря прошлого года «с целью отдохнуть от исполнения обязанностей военной службы без уважительных причин». При этом 15 февраля он сам явился в военную комендатуру.

В середине июля «Медиазона» сообщала, что с начала 2023 года в российские суды поступило более двух тысяч дел о самовольном оставлении части. Это вдвое больше, чем за весь 2022 год.

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