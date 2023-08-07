В порту Турции произошел взрыв во время погрузки зерна

В турецком порту в городе Дериндже, который находится в 95 километрах от Стамбула, при погрузке зерна произошел взрыв. Пострадали по меньшей мере 13 человек. Об этом сообщает CNN Turk.

Взрыв прогремел примерно в 14:40 по местному времени. В этот момент на корабль грузили пшеницу. По данным турецких СМИ, из-за взрыва в домах рядом с портом выбило стекла, а клубы дыма были видны из разных частей города. При этом агентство Anadolu со ссылкой на турецкий Минтранс пишет, что суда в районе порта Дериндже не получили повреждений.

Агентство, ссылаясь на Турецкий зерновой совет, пишет, что взрыв, предположительно, произошел из-за детонации зерновой пыли в двух заполненных продукцией элеваторах. Такой же версии придерживаются местные власти.

«По нашим данным, взрыв произошел из-за образования зерновой пыли во время перегрузки пшеницы с судов в элеваторы. Технически взрыв зерновой взвеси возможен. На данный момент это наша версия. Специалисты изучат произошедшее детальнее», — заявил губернатор провинции Коджаэли Седдар Явуз телеканалу TRT.

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