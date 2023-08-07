Судья Советского районного суда Томска Роман Зайнулин оштрафовал преподавательницу музыки и альтистку Анну Чагину на 100 тысяч рублей за «повторную дискредитацию» армии (часть 1 статьи 280.3 УК). Также ей запретили в течение двух лет размещать публикации в интернете, сообщает местное издание ТВ2.

В марте 2022 года музыкантку задержали на митинге против войны в Украине и впервые оштрафовали за «дискредитацию» российской армии, пишет издание «7х7». Поводом для уголовного преследования стали антивоенные посты и комментарии Чагиной во «Вконтакте». Например, она разместила на своей странице пост философа Николая Карпицкого, живущего в Украине, об обстрелах мирных жителей.

В ноябре 2022-го силовики пришли домой к Анне Чагиной с обыском. На следующий день Советский районный суд Томска избрал ей меру пресечения в виде запрета определенных действий — Чагиной нельзя было пользоваться почтой и интернетом, выходить из дома с 10 вечера до 6 утра и посещать массовые мероприятия.

«Ненависть, корысть, разрушение никогда не приведут нас к лучшей жизни. Мы ответственны за то, чтобы насилие в нашей жизни, будь то маленькое, как ссора, или глобальное, как война, прекращалось», — сказала Анна Чагина в последнем слова перед приговором. Прокурор Дмитрий Лебедко просил назначить ей штраф в 200 тысяч рублей.

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