Поддержать
Новости

Учительницу музыки из Томска оштрафовали на 100 тысяч рублей за «дискредитацию» армии 

14:41 • 07.08.2023

Судья Советского районного суда Томска Роман Зайнулин оштрафовал преподавательницу музыки и альтистку Анну Чагину на 100 тысяч рублей за «повторную дискредитацию» армии (часть 1 статьи 280.3 УК). Также ей запретили в течение двух лет размещать публикации в интернете, сообщает местное издание ТВ2. 

В марте 2022 года музыкантку задержали на митинге против войны в Украине и впервые оштрафовали за «дискредитацию» российской армии, пишет издание «7х7». Поводом для уголовного преследования стали антивоенные посты и комментарии Чагиной во «Вконтакте». Например, она разместила на своей странице пост философа Николая Карпицкого, живущего в Украине, об обстрелах мирных жителей.

В ноябре 2022-го силовики пришли домой к Анне Чагиной с обыском. На следующий день Советский районный суд Томска избрал ей меру пресечения в виде запрета определенных действий — Чагиной нельзя было пользоваться почтой и интернетом, выходить из дома с 10 вечера до 6 утра и посещать массовые мероприятия. 

«Ненависть, корысть, разрушение никогда не приведут нас к лучшей жизни. Мы ответственны за то, чтобы насилие в нашей жизни, будь то маленькое, как ссора, или глобальное, как война, прекращалось», — сказала Анна Чагина в последнем слова перед приговором. Прокурор Дмитрий Лебедко просил назначить ей штраф в 200 тысяч рублей. 

Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.

Поддержите тех, кому доверяете
«Холод» — свободное СМИ без цензуры.
Мы работаем благодаря вашей поддержке.
Для платежей с иностранных карт
Поддержать
Владельцы российских карт могут поддержать нас здесь.
Совершая пожертвование, вы принимаете оферту и политику конфиденциальности.
Платежные системы
Поддержать
Подпишитесь на рассылку
Поддержите тех, кому доверяете
«Холод» — свободное СМИ без цензуры. Мы работаем благодаря вашей поддержке.
Поддержать
«Холод» — свободное СМИ без цензуры. Мы работаем благодаря вашей поддержке.
Поддержите тех, кому доверяете
Поддержите работу «Холода»