Россия получает украинское титановое сырье, которое в том числе используется для производство ракет и самолетов, через европейские фирмы-прокладки. Об этом со ссылкой на источники пишет «РБК-Украина».

По данным издания, с июля 2022 по апрель 2023 года украинская государственная «Объединенная горно-химическая компания» (ОГХК) экспортировала более 82 тысяч тонн руд, которые содержали титан. Источники «РБК-Украина» утверждают, что значительная часть этой продукции в итоге оказалась в России.

Так, по их данным, с июля по сентябрь 2022 года ОГХК поставила тысячи тонн концентрата венгерской компании Sic Luceat Lux KFT. Ее учредителями являются уроженцы аннексированного Крыма Александр и Светлана Мурадян. В апреле 2022 года украинское издание «Экономические новости» уточняло, что основными грузополучателями этой компании в 2021-2022 годах были московское общество с ограниченной ответственностью «Редметконцентрат», а также два белгородских — «Нерудная компания» и «Минко Рус».

«Таким образом, указанная компания является очевидной российской прокладкой, и государственная компания ОГХК не может этого не знать», — делает вывод «РБК-Украина»

Кроме того, издание отмечает, что в Россию попадает не только титановое сырье, но и уже готовая продукция. «Запорожский титано-магниевый комбинат» (ЗТМК) в 2022 году не работал, но распродавал продукцию, которая хранилась на складах — титановую губку, титановые слитки, тетрахлорид титана и шлак титана. Всего, по данным издания, завод продал продукции примерно на семь с половиной миллионов долларов. Утверждается, что часть покупателей — компании из Черногории, Австрии, Литвы, Чехии — связаны с Россией или же российские граждане есть среди их учредителей.

Например, австрийская компания LL-Resourses GmbH, которой руководит россиянин Анатолий Зайцев, купила у ЗТМК губчатый титан. «РБК-Украина» отмечает, что он постоянно проживает в Австрии и является доверенным лицом олигарха Дмитрия Фирташа. Последний владел «Запорожским титано-магниевым комбинатом» до 2021 года, после этого завод перешел государству.

«Государственные предприятия то ли сознательно, то ли по халатности продают титановую продукцию фирмам-прокладкам, которые поставляют ее дальше в Россию. Где конечным потребителем указанной продукции вероятнее всего являются военные заводы», — подчеркивает издание.

Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.