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Путин поручил увеличить производство дронов-камикадзе

16:26 • 07.08.2023

Президент Владимир Путин поручил «Ростеху» нарастить производство дронов-камикадзе «Куб» и «Ланцет». Об этом он заявил на встрече с главой госкорпорации Сергеем Чемезовым, пишет «Интерфакс». 

«Мне производители обещали, что они увеличат количество производства. Они справляются с этим обещанием, но нужно увеличить еще», — сказал Путин. 

Он также отметил «мощный удар» этих беспилотников, от которого «любая техника, в том числе иностранного производства, не просто горит, а еще взрываются и боекомплекты». Путин также сказал, что «Ростеху» необходимо «увеличивать в процентном отношении производство» танков Т-90 «Прорыв» и самолетных комплексов. 

Беспилотники «Куб» и «Ланцет» разработала компания Zala, которая входит в концерн «Калашников». Оба этих дрона начали производить в России в 2019 году. Как выяснили «Важные истории», в 2022–2023 годах военные купили «Ланцеты» более чем на пять миллиардов рублей. По данным издания, комплектующие для этих дронов поставляет целая сеть компаний, которые в обход европейских и американских санкций ввозят в Россию нужные детали со всего мира. 

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