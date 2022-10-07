Убить патриота

2 октября умер обвиненный в госизмене ученый Валерий Митько. За последние годы это уже четвертая смерть бывших сотрудников государственных институтов, заподозренных в предательстве. Все они посвятили жизнь службе государству. Глава объединения юристов и правозащитников «Первый отдел», специализирующегося на делах о госизмене и шпионаже, Дмитрий Заир-Бек считает, что преследование лояльных ученых — это сознательная стратегия силовиков.

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20 лет государство озабочено поиском национальной идеи. Идея ищется плохо, поэтому государство предлагает любить себя просто так, слепо, не задавая лишних вопросов. Такую любовь государство называет «патриотизмом».

У преподавателей патриотизма с любовью тоже плохо, зато все хорошо с ненавистью. Они ненавидят людей, поедают их, им нравится этот процесс. Им нравится к патриотизму принуждать, шантажировать сомневающихся, одевать их в военную форму, отправлять на войну — или в тюрьму, ведь государство дало тебе все, но дало взаймы, и ты должен вернуть этот долг, отработать до последней крохи, любить государство до гроба. Твой путь к гробу государство тоже выберет само.

Валерия Митько патриотизму не учил никто, он просто патриотично жил. Большой ученый, исследователь Арктики, доктор технических наук, настоящий российский государственник. Он действительно любил Россию и верил в нее, а людоеды этим успешно пользовались. Они дождались пока он постареет, и атаковали, объявив госизменником в 78 лет. Формально — не объявили, а обвинили, конечно, но мы знаем: по таким статьям не оправдывают. Государственная измена — это еще и оскорбление, особенно для людей «старой закалки». Валерий Брониславович до последнего дня верил, что людоеды во всем разберутся. Он искренне не понимал, как вообще в таком тяжком преступлении можно обвинить человека, который годами жертвовал себя всего — сначала советскому подводному флоту, а потом науке. И правда, как?

Первый морской поход Митько совершил в начале 1960-х — из Севастополя по Северному морскому пути до Тихого океана. Как выпускник Высшего военно-морского училища радиоэлектроники, он был назначен начальником радиотехнической службы на совсем новой атомной подлодке. Служба привела его в Арктику — проездом, но именно тогда он ее полюбил и принял решение связать с ней свою жизнь. В науку Митько окончательно ушел в 1994 году и отпахал на этом поприще почти до самой смерти, развивая российскую Арктику. Он восхищался северными просторами, будто в них заключена душа. Я в его слова верю, хотя сам там не был ни разу — но с каким же упоением профессор говорил об этих местах!

Концепция Арктической доктрины Валерия Митько — основной работы профессора, — посвящена сверхцели: Россия должна пользоваться богатствами Арктики, при этом оберегая ее. Профессор боялся, что страна потеряет лидерство в регионе, и до хрипоты бился за российские интересы в Арктике с российскими чиновниками, которым вечно было не до того. Митько возглавил Санкт-Петербургскую Арктическую общественную академию наук — очень важную для ученых-полярников институцию, созданную в 2003 году с целью научного обоснования Арктической доктрины.

Такие как Митько тем и отличаются от людоедов: их патриотизм — про просторы России, про ее людей, про будущее. А людоедский — про безграничную власть и произвол. В квартиру профессора в спальном районе Петербурга рано утром 11 февраля 2020 года пришли люди в штатском. Обыск был даже по сегодняшним меркам необычайно долгий — 14 часов. Вынесли все, включая пять коробок научных трудов и несколько тысяч накопленных за трудовую жизнь долларов. Дело в том, что Митько разгласил очень важные секреты китайцам — когда ездил читать лекции в Даляньский университет по приглашению. Сами секреты — заумная документация о подводных лодках, где были бумаги и про российскую модель. Очень важные секреты очень серьезно охранялись: так, что их смог раздобыть человек без доступа к гостайне, пользуясь только открытыми источниками. И нужны они ему были, чтобы прочитать студентам курс лекций.

Митько отправили под домашний арест с запретом на прогулки. Иногда его отказывались вывозить даже на заседания суда, рассказывая какие-то байки о том, что у ФСИН для этого якобы нет бензина. Уму непостижимое позорище, за маской которого не просто отработка «показателей» раскрываемости, а реальное смакование человеческих мучений. Наши адвокаты много чего видели в своей практике по таким делам, но в каждом новом деле происходит что-то новое. И ужасное.

Многие российские «госизменники» — ученые за 60 или тяжело больные люди, посвятившие жизнь своей стране и потерявшие за нее здоровье. За последние несколько лет погибли четверо названных изменников родины: легенда машиностроения Виктор Кудрявцев, человек, создавший плавучий космодром для запуска ракеты-носителя «Зенит-3SL», безусловный патриот России — его поместили под стражу, несмотря на рак легких, довели до тяжелейшего состояния, потом «сжалились», заменили меру пресечения на подписку о невыезде, уголовное дело приостановили (но не закрыли!), но дело было сделано, через девять месяцев Кудрявцева не стало. То же самое с его коллегой— Романом Ковалевым, заместителем заведующего кафедрой космических летательных аппаратов МФТИ — он взят под стражу в 2019-м, выпущен 11 апреля 2022 года, умер через две недели. Дмитрий Колкер — совсем недавняя трагедия. Специалист в области лазерной физики, нелинейной оптики и спектроскопии был обвинен в разглашении гостайны на лекциях, которые читал в Китае, хотя доклады были заверены для подтверждения отсутствия гостайны и читались в присутствии сотрудника ФСБ о чем рассказал его сын. Колкера увезли в «Лефортово» прямо из палаты поддерживающей терапии в Новосибирске с раком IV стадии, через два дня он скончался. И это примеры последних лет. В 2015 году от инфаркта в колонии умер профессор «Военмеха» Евгений Афанасьев, осужденный в 2012 году на 12,5 лет.

Почти все дела о госизмене за редкими исключениями расследует Первый отдел Следственного управления ФСБ России. Показатели раскрываемости по делам о госизмене ставят на самом верху главные людоеды страны. В том числе поэтому процент оправдательных приговоров по шпионским делам нулевой уже много лет. Госизмена и разглашение гостайны — это статьи как бы за «предательство патриотизма», и, если государство решило, что ты его недостаточно любишь, спастись невозможно. А еще — это статьи показательные от слова «показатели». Их возбуждают, когда государству нужно отработать статистику.

Оправдательный приговор — как и прекращение дела — чреват проверками, увольнениями и даже сроками для каждого, кто работал над производством. Огребут оперативники, которые сопровождали привлекаемого, следователь, расследовавший дело, прокурор, утвердивший обвинительное заключение. Это десятки человек. Суд скажет: «а кто я такой, чтобы подводить коллег», ведь все они — коллеги, все в одном круге, все кровью связаны.

Но настоящих патриотов среди них нет. Эти учителя патриотизма не настолько наивны, чтобы любить родину просто так. Они понимают, что любовь спускают лишь сверху и отбирают там же. Они понимают, что в любой момент сами могут быть объявлены изменниками и лжепатриотами. Поэтому они продолжают есть людей, надеясь таким образом продлить собственные жизни. Как римские императоры, которые для продления молодости принимали ванны из крови.

Все они умерли. Рим пал.

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