На Кубани наемника ЧВК Вагнера до смерти забили камнями 

На Кубани во время драки двоих мужчин до смерти забили камнями. Один из них воевал в Украине в составе ЧВК Вагнера. Издание 93 ru со ссылкой на местные паблики сообщает, что убитые могли заниматься рэкетом в Туапсинском районе.

По данным издания, в ночь на 5 августа в поселке Дедеркой Туапсинского района на берегу реки четверо местных жителей напали на троих мужчин. Двоих из них во время драки до смерти забили камнями, одному удалось сбежать.

Как пишет 93 ru, один из убитых — бывший наемник ЧВК Вагнера. А конфликт возник из-за того, что мужчины не поделили сферы влияния — они якобы занимались рэкетом в регионе.

Полицейские объявили в розыск четырех подозреваемых — 27-летних Артема Туркменяна и Альберта Экзаряна, 36-летнего Вартана Тулумджяна и 19-летнего Карена Устяна. На следующий день Следственный комитет по Краснодарскому краю сообщил, что всех их задержали. По версии следствия, накануне драки Устян поругался с погибшими, а на следующий день вместе со своими знакомыми встретил их в поселке, после чего и произошла драка.

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