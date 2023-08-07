Хакеры взломали сайт организации, хранящей данные о владельцах недвижимости в Москве и области

7 августа на главной странице сайта Московского городского бюро технической инвентаризации (МосгорБТИ) появилось сообщение о том, что он был взломан. На это обратили внимание «Важные истории».

«Информация про госслужащих, политиков, военных и представителей спецслужб, поддерживающих войну с Украиной, переданы силам обороны Украины», — говорится в сообщении.

МосгорБТИ — государственная организация, которая занимается техническим учетом московской недвижимости и собирает актуальную информацию о квартирах, жилых многоэтажных зданиях, частных домах и загородных участках, включая информацию об их собственниках. Сообщения о взломе сайта в этом учреждении пока не комментировали.

После взлома функционал сайта перестал работать. Вместо этого там появились ссылки на аккаунт в твиттере и канал в телеграме хакерской группировки «sudо rm -RF». В них говорится, что это айтишники, работающие для мира в Украине.

Как отмечают «Важные истории», этот аккаунт в мае 2022 года упоминался в связи с крупнейшей хакерской атакой на российский видеосервис Rutube, которая вывела его из строя на двое суток. Кроме того, эти хакеры брали на себя ответственность за взлом сайта системы фонда «Сколково».

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