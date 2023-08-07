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Россия обстреляла многоэтажный жилой дом в Херсоне. Есть погибшие

09:54 • 07.08.2023

В ночь на 7 августа российская армия несколько раз обстреляла девятиэтажный жилой дом в центре Херсона, в результате погибла 59-летняя женщина. Об этом сообщил глава областной администрации Александр Прокудин.

По его словам, всего за ночь российские военные ударили по этому дому трижды — в 00:50, 01:20 и 03:15.

В результате, кроме погибшей женщины, ранения получили еще 12 человек, в том числе двое работавших там спасателей. Среди пострадавших также 60-летний мужчина и 93-летняя женщина.

Как сообщил Прокудин, всего за прошедшие сутки российские военные выпустили по Херсону и области 99 снарядов из минометов, а также ствольной и реактивной артиллерии.

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