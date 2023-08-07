После начала войны в Украине работавшие в России европейские компании потеряли 100 миллиардов евро — FT

После начала полномасштабного российского вторжения в Украину европейские компании, работавшие в России, потеряли 100 миллиардов евро. Об этом пишет газета Financial Times, чьи журналисты исследовали финансовые отчеты 600 таких компаний.

Как следует из документов, почти треть из них (176) столкнулись с обесцениванием своих активов, расходами, связанными с изменениями курсов валют, а также другими убытками, вызванными продажей, закрытием или сокращением своего российского бизнеса.

Издание отмечает, что наибольшие потери понесли компании, чей бизнес связан с энергоносителями. Так, суммарные убытки — BP, Shell и TotalEnergies составили более 40 миллиардов евро. В то же время, по данным FT, эти компаниям удалось покрыть убытки, связанные с войной, благодаря росту цен на нефть и газ.

Второй группой компаний по объему понесенных убытков после начала полномасштабной войны в Украине стали банки, финансовые и инвестиционные компании — они потеряли 17,5 миллиарда евро, следом идут коммунальные организации с потерями в 14,7 миллиарда евро, а на четвертом месте автопроизводители, чьи суммарные потери составили 13,6 миллиарда евро.

Как пишет FT, из всех европейских компаний, чьи отчеты изучило издание, наибольшие потери понесли фирмы из Великобритании. Их суммарный убыток составил 30 миллиардов евро, следом за ними идут компании из ФРГ — они потеряли 20 миллиардов евро.

В свою очередь, Киевская школа экономики сообщает, что с начала российского вторжения в Украину около 260 иностранных компаний полность отказались от своего бизнеса в России, а еще более 700 приостановили работу в стране.

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