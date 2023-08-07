Чешская полиция возбудила уголовное дело в отношении гражданина России по обвинению в нарушении международных санкций. Об этом сообщил Национальный центр борьбы с организованной преступностью, обратило внимание «Радио Свобода».

В полиции сообщили, что в 2015 году неназванный россиянин участвовал в переводе денег, принадлежавших человеку, находящимся под европейскими санкциями в связи с аннексией Крыма. Эти средства впоследствии использовались на территории Чехии. По словам представителя полиции, речь идет о деньгах олигарха, связанного с высшими руководством России. При этом обвиняемый сейчас находится на свободе.

Издание Denik N пишет, что речь идет о предпринимателе Дмитрии Калантырском и олигархе Аркадии Ротенберге. В разговоре с журналистом газеты Калантырский подтвердил, что в 2015 году получил на свои счета около четырех миллионов долларов от бизнес-партнеров из России. Однако, по его словам, компания, которая переводила ему деньги, на тот момент Ротенбергу не принадлежала.

Аркадий Ротенберг попал в европейский санкционный список летом 2014 года. После этого Дмитрий Калантырский, который работал руководителем «СМП-банка» Ротенберга, продал свои акции банка и приобрел активы в Европе, писал «Проект».

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