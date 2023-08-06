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Украина смягчила позицию по поводу условий мира с Россией во время обсуждений в Саудовской Аравии — WSJ

15:37 • 06.08.2023

Украинские дипломаты не стали требовать от своих коллег из развивающихся стран, чтобы те приняли мирный план Владимира Зеленского как единственную возможную основу для окончания российско-украинской войны. Об этом The Wall Street Journal анонимно рассказал высокопоставленный европейский чиновник. В то же время никто из участников встречи не стал требовать от Украины отказа от этого мирного плана. 

Мирный план Зеленского предусматривает в том числе полный вывод российских войск со всех оккупированных украинских территорий, включая Крым и Донбасс, и возврат к границам 1991 года. Как пишет WSJ, Украина и несколько крупнейших развивающихся стран не смогли договориться по поводу этого требования на предыдущих обсуждениях в Копенгагене в конце июня.

Двухдневная встреча дипломатов в Джидде по поводу достижения мира в Украине началась 5 августа. По словам Владимира Зеленского, в ней участвуют представители 42 государств. Как пишет The Wall Street Journal, кроме чиновников из США и Европы на обсуждениях присутствуют дипломаты из Японии, Южной Кореи, Индонезии, Турции, Южной Африки и Китая. Россия на них не приглашена, но в Кремле заявляли, что будут следить за встречей. 

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