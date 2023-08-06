Руководство ЧВК Вагнера перестало выдавать семьям наемников, погибших на войне в Украине, справки участников боевых действий. Об этом сообщается в телеграм-канале «ЧВК Вагнер. Чат родственников бывших заключенных», обратило внимание издание «Люди Байкала». Без соответствующих справок родственники наемников не могут получить льготы.

6 августа в чате появилось сообщение о том, что сейчас у сотрудников ЧВК Вагнера есть «более важные и приоритетные задачи», поэтому выдавать справки они больше не могут. «Если вы (как и мы) не согласны с этим решением, то нужно, чтобы руководство компании это поняло и выдача справок возобновилась», — говорится в сообщении. Там же прикреплен номер колл-центра, куда родственникам наемников предлагается звонить и задавать вопросы.

Как сообщает канал «Люди Байкала», ранее участники чата жаловались, что не могут получить документы об участии их родственников в боевых действиях. «Справки необходимы семьям героически погибших бойцов для возможности отстаивания своих законных прав, а также интересов несовершеннолетних детей в организациях, имеющих льготы, скидки и иные преимущества», — написала одна из пользовательниц.

В канале «ЧВК Вагнер. Чат родственников бывших заключенных» более 12,5 тысяч участников. Там публикуется, как утверждается, информация о работе компании.

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