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В Тамбове участников прошлых протестов в поддержку Навального предупреждают о запрете на проведение «несогласованных акций»

16:08 • 04.08.2023

В Тамбове полицейские разносят предостережения жителям города, которые в 2021 году выходили на акции в поддержку Алексея Навального. Об этом трое из них сообщили изданию «Твердый знак». 

В предостережениях говорится, что в Тамбовской области планируются «несогласованные публичные мероприятия», которые направлены на «дискредитацию» российской армии. 

В свою очередь, собеседники издания утверждают, что им неизвестно ни о каких акциях и митингах в Тамбове, а визит полицейских стал для них неожиданностью. Соратники Алексея Навального действительно призывали людей в день приговора приехать к колонии, где сидит политик — но она находится во Владимирской, а не в Тамбовской области. 

4 августа суд огласит приговор Алексею Навальному по «экстремистскому» делу. Сторона обвинения запросила для него 20 лет колонии особого режима.

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