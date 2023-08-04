Судья, который вынес приговор Навальному, вероятно, регистрировался в «Умном голосовании» политика

Судья Андрей Суворов, который 4 августа приговорил Алексея Навального к 19 годам колонии особого режима по делу об «экстремизме», зарегистрирован в проекте «Умное голосование». Об этом сообщает «Верстка», которая нашла электронную почту Суворова в слитой базе проекта политика.

Как пишет издание, адрес электронной почты aa.suvorov@*** нашелся в архиве, опубликованном в первый день утечки — 19 июля 2021 года. Издание отмечает, что это значит, что архив не был изменен и почту судьи не добавили в него постфактум.

Адрес электронной почты, о котором идет речь, привязан к мобильному номеру Суворова. К этому же номеру привязаны аккаунты судьи в социальной сети «ВКонтакте» и мессенджере Telegram. На этот же номер оформлены парковочные разрешения на имя жены Суворова.

Проект «Умное голосование» был создан Алексеем Навальным и его командой для противодействия партии «Единая Россия» на выборах всех уровней. Суть проекта заключалась в том, что его команда выбирала наиболее перспективного кандидата, конкурирующего с «единороссом». После этого зарегистрированным на платформе избирателям сообщали имя такого кандидата, чтобы консолидировать голоса оппозиционно настроенных граждан и увеличить шансы на победу кандидата не от партии власти.

В начале сентября 2021 года Роскомнадзор заблокировал сайт «Умное голосование» за связь с «экстремистской» организацией. В феврале 2022 года суд арестовал на 15 суток активистку Дарью Серенко за пост с логотипом «Умного голосования» по статье о демонстрации «экстремистской» символики.

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