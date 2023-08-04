СБУ возбудила уголовное дело против президента футбольного клуба ЦСКА Евгения Гинера

Служба безопасности Украины объявила о подозрении в причастности к финансированию российской агрессии против Украины президенту футбольного клуба ЦСКА Евгению Гинеру. Соответствующее сообщение появилось в телеграм-канале спецслужбы.

В нем говорится, что Гинер входит в близкое окружение высшего военно-политического руководства России, а принадлежащее ему АО «Конструкторское бюро автоматических линий имени Кошкина» с начала войны в Украине поставляет патроны российской армии.

В СБУ также отметили, что Гинер является одним из бенефициаров группы энергокомпаний VS Energy International Ukraine, а также владеет в Украине рядом гостиниц, металлургических заводов и торговых центров.

Как сообщается, в отношении Гинера возбуждено уголовное дело по статье о пособничестве в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины. Она предусматривает наказание до пожизненного лишения свободы с конфискацией имущества.

Евгений Гинер, уроженец Харькова, с октября 2022 года находится под украинскими санкциями.

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